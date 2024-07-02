الإقتصاد

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صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1445 هـ       2 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

نفي اندماج
أكد البنك السعودي للاستثمار عدم دخوله في أي محادثات مع أي طرف بشأن استحواذات أو اندماجات، وذلك في تعليقه على أخبار متداولة في بعض وسائل الإعلام. وقال في بيان على ـ”تداول السعودية”: “عملاً بالفقرة (د) من المادة الثامنة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من اللوائح التنفيذية الخاصة بهيئة السوق المالية، يود البنك أن يؤكد عدم دخوله في أي محادثات مع أي طرف بشأن استحواذات أو اندماجات”.

ذكاء اصطناعي
قامت مجموعة stc، بتمكين نظام عمليات تقنية في شبكتها باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المدعوم من قبل شبكة ذاتية التنظيم (SON) من نوكيا، وهو نظام عمليات مدعوم بحلول الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة وتحسين شبكات الاتصالات المتنقلة، مما مكن من تقديم تجربة عميل استثنائية من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لأكثر من مليون ونصف خلال حج هذا العام.

أرباح نقدية
وافقت الجمعية العمومية لشركة زين السعودية خلال اجتماعها ، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 % من رأس المال (ما يعادل 0.5 ريال للسهم)، كأرباح عن السنة المالية 2023، وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن الجمعية العمومية وافقت على كافة بنود الاجتماع التي تضمنت تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 203.1 مليون ريال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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