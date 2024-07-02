نفي اندماج

أكد البنك السعودي للاستثمار عدم دخوله في أي محادثات مع أي طرف بشأن استحواذات أو اندماجات، وذلك في تعليقه على أخبار متداولة في بعض وسائل الإعلام. وقال في بيان على ـ”تداول السعودية”: “عملاً بالفقرة (د) من المادة الثامنة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من اللوائح التنفيذية الخاصة بهيئة السوق المالية، يود البنك أن يؤكد عدم دخوله في أي محادثات مع أي طرف بشأن استحواذات أو اندماجات”.

ذكاء اصطناعي

قامت مجموعة stc، بتمكين نظام عمليات تقنية في شبكتها باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المدعوم من قبل شبكة ذاتية التنظيم (SON) من نوكيا، وهو نظام عمليات مدعوم بحلول الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة وتحسين شبكات الاتصالات المتنقلة، مما مكن من تقديم تجربة عميل استثنائية من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لأكثر من مليون ونصف خلال حج هذا العام.

أرباح نقدية

وافقت الجمعية العمومية لشركة زين السعودية خلال اجتماعها ، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 % من رأس المال (ما يعادل 0.5 ريال للسهم)، كأرباح عن السنة المالية 2023، وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن الجمعية العمومية وافقت على كافة بنود الاجتماع التي تضمنت تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 203.1 مليون ريال.