مكتبة الملك فهد الوطنية تُعرّف بخدماتها في معرض سيئول للكتاب

سيئول : البلاد

شاركت مكتبة الملك فهد الوطنية ضمن جناح المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب 2024 ، الذي انطلق في 26 من الشهر الماضي بمجمع كويكس للمؤتمرات والمعارض جنوب عاصمة جمهورية كوريا، وذلك بمجموعة من الإصدارات الأدبية والتاريخية والتراثية والفكرية المختلفة.

وقدمت المكتبة الوطنية خلال مشاركتها تعريفًا للزائرين الكوريين والدوليين بإصداراتها وخدماتها في علم المكتبات والمعلومات، حيث تعد مكتبة الملك فهد الوطنية الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام الإيداع الوطني، الذي يلزم المؤلفين والناشرين السعوديين بإيداع نسخ من إنتاجهم الفكري في المكتبة بعد أخذ الرقم الدولي لكل وعاء معلوماتي قبل طباعته ونشره، كما تقوم المكتبة بجمع وتنظيم الإنتاج الفكري السعودي وتوثيقه والتعريف به ونشره وإصدار الببليوجرافيا الوطنية كل عام.