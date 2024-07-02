الثقافية

مكتبة الملك فهد الوطنية تُعرّف بخدماتها في معرض سيئول للكتاب

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1445 هـ       2 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

سيئول : البلاد

 شاركت مكتبة الملك فهد الوطنية ضمن جناح المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب 2024 ، الذي انطلق في 26 من الشهر الماضي بمجمع كويكس للمؤتمرات والمعارض جنوب عاصمة جمهورية كوريا، وذلك بمجموعة من الإصدارات الأدبية والتاريخية والتراثية والفكرية المختلفة.

 وقدمت المكتبة الوطنية خلال مشاركتها تعريفًا للزائرين الكوريين والدوليين بإصداراتها وخدماتها في علم المكتبات والمعلومات، حيث تعد مكتبة الملك فهد الوطنية الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام الإيداع الوطني، الذي يلزم المؤلفين والناشرين السعوديين بإيداع نسخ من إنتاجهم الفكري في المكتبة بعد أخذ الرقم الدولي لكل وعاء معلوماتي قبل طباعته ونشره، كما تقوم المكتبة بجمع وتنظيم الإنتاج الفكري السعودي وتوثيقه والتعريف به ونشره وإصدار الببليوجرافيا الوطنية كل عام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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