في يورو 2024 | هولندا تعبر رومانيا إلى ربع النهائي بثلاثية

البلاد- جدة
تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» بعدما تغلب على نظيره الروماني 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دور ثمن النهائي، على ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونيخ.
سجل ثلاثية منتخب هولندا في شباك رومانيا” كودي جاكبو ودونيايل مالين (هدفين) في الدقائق 20 و83 و90+4.
منتخب هولندا سوف يلتقي في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة منتخبي النمسا وتركيا، المقرر إقامتها في وقت لاحق اليوم بختام مباريات دور ثمن النهائي.
تسديدة قوية من خاكبو تضع هولندا في المقدمة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2024
⚽️🔥 دونيل مالن يسجل الهدف الثالث للطواحين بمجهود فردي والثاني له في المباراة
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو | #رومانيا_هولندا#Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/FluYMJfKYu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2024