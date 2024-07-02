الرياضة

في يورو 2024 | هولندا تعبر رومانيا إلى ربع النهائي بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1445 هـ       2 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» بعدما تغلب على نظيره الروماني 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دور ثمن النهائي، على ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونيخ.

سجل ثلاثية منتخب هولندا في شباك رومانيا” كودي جاكبو ودونيايل مالين (هدفين) في الدقائق 20 و83 و90+4.

منتخب هولندا سوف يلتقي في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة منتخبي النمسا وتركيا، المقرر إقامتها في وقت لاحق اليوم بختام مباريات دور ثمن النهائي.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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