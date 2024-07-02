الرياضة في آسيوية السنوكر.. باكستان تخطف ذهبيتين.. وأخضر السيدات يبدأ مشواره بمنافسات الفرق

البلاد- الرياض

خطفت باكستان اليوم الثلاثاء ميداليتين ذهبيتين في البطولة الآسيوية للسنوكر «الرياض 2024» التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة حتى 5 يوليو الجاري. وحقق لاعب منتخب باكستان محمد حسنين الميدالية الذهبية في منافسات ” 15 كرة تحت 21 عاماً ” بعد فوزه على مواطنه أحسن رمزان بنتيجة 4 مقابل 3، وجاء لاعب إيران طارد زديور في المركز الثالث، ولاعب هونج كونج شين لي في المركز الرابع. وحقق لاعب منتخب باكستان عويس الله منير الميدالية الذهبية في منافسات” سنوكر 6 كرات للرجال ” بعد فوزه على لاعب منتخب هونج كونج نايس وان بنتيجة 6 مقابل 3، وجاء لاعب الهند كامل شاولا في المركز الثالث، ولاعب باكستان اسجاد إقبال في المركز الرابع. وتوج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري وبحضور مدير البطولة نجلاء العليان أصحاب المراكز الأولى في هاتين المنافستين. من جانب آخر، انطلقت اليوم منافسات سنوكر سيدات؛ حيث يمثل المنتخب السعودي اللاعبتان ” آلاء الحلوة ولاراء الزنان.

كما انطلقت منافسات فرق الرجال، ويمثل المنتخب السعودي اللاعبون ” أيمن العمري وعبدالرؤوف الصايغ وزياد القباني وعلى الشهراني”.