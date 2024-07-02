المرأه صحة و عافية

طريقة عمل موهيتو جوز الهند

نيفين عباسaccess_time26 / ذو الحجة / 1445 هـ       2 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

يحمي جوز الهند الجسم من الإصابة بالأمراض ويعزز من القدرة على التحمل حيث أن جوز الهند مصدر للدهون والأحماض الدهنية

المقادير اللازمة

6 أوراق نعناع بالإضافة إلى أوراق إضافية للتزيين
ملعقة صغيرة سكر
ربع كوب عصير ليمون
نصف كوب كريمة جوز الهند
نصف كوب جوز هند
2 كوب صودا

طريقة العمل

أضيفي أوراق النعناع وعصير الليمون والسكر وجوز الهند ويخفق
أضيفي مكعبات الثلج إلى الخلاط واخفقي مرة اخري
أضيفي كريمة جوز الهند واخفقي
صفي المشروب في كوب
ثم أضيفي إليه القليل من الصودا أو الماء الفوار وقلبي
زيني المشروب بأوراق النعناع وشرائح الليمون أو شرائح الليمون الصغيرة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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