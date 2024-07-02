طريقة عمل موهيتو جوز الهند

يحمي جوز الهند الجسم من الإصابة بالأمراض ويعزز من القدرة على التحمل حيث أن جوز الهند مصدر للدهون والأحماض الدهنية

المقادير اللازمة

6 أوراق نعناع بالإضافة إلى أوراق إضافية للتزيين

ملعقة صغيرة سكر

ربع كوب عصير ليمون

نصف كوب كريمة جوز الهند

نصف كوب جوز هند

2 كوب صودا

طريقة العمل

أضيفي أوراق النعناع وعصير الليمون والسكر وجوز الهند ويخفق

أضيفي مكعبات الثلج إلى الخلاط واخفقي مرة اخري

أضيفي كريمة جوز الهند واخفقي

صفي المشروب في كوب

ثم أضيفي إليه القليل من الصودا أو الماء الفوار وقلبي

زيني المشروب بأوراق النعناع وشرائح الليمون أو شرائح الليمون الصغيرة