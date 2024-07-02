«الوطنية للإسكان» تطلق «واعد 4»

البلاد – الرياض

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان النسخة الرابعة من برنامج “واعد”، لتدريب وتأهيل 150 مرشحاً من أبناء وبنات الوطن في عددٍ من المجالات، وذلك في المركز التفاعلي بضاحية خزام شمال العاصمة الرياض.

ويأتي البرنامج امتدادًا للدفعات السابقة وتحقيقًا لرؤيته الواعدة في الاستثمار بتنمية الجيل القادم من حديثي التخرج في مختلف التخصصات والجامعات، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل في مختلف مدن ومناطق المملكة، بمخرجات احترافية والإسهام في إثراء صناعة التطوير بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويستهدف برنامج “واعد 4” هذا العام تدريب وتأهيل 150 مرشحاً من خريجي كليات الهندسة وغيرها من التخصصات ذات العلاقة، حيث يقدم البرنامج مجموعة من الأساليب التدريبية، بما في ذلك التدريب على رأس العمل ، بالتعاون مع نخبة من شركاء الوطنية للإسكان من المطورين العقاريين، مما يعزز من تطوير مهارات العمل المهني ورفع مستوى المعرفة والكفاءات.