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القيادة تهنئ السيدة سامانثا موستين بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1445 هـ       2 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامانثا موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامانثا موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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