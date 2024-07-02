ارتفاع موجودات واستثمارات «المركزي السعودي»

البلاد – الرياض

ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي خلال شهر مايو الماضي، إلى نحو 1911 مليار ريال، وبقيمة 91 مليار ريال تقريباً مقارنة بشهر إبريل 2024.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن “ساما” ، ارتفاع موجودات المركزي السعودي بنحو 38.7 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو 2023، وارتفعت استثماراته في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل نحو 53 % من إجمالي موجوداته، بنسبة 0.4 % لتصل إلى 1017.6 مليار ريال، بنهاية شهر أبريل الماضي.

وفي السياق المصرفي أيضا ارتفع إجمالي الودائع بالبنوك في المملكة بنسبة 9 % ليصل إلى 2595.3 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي ،فيما ارتفعت الأرباح المجمعة قبل الزكاة والضرائب خلال شهر مايو الماضي إلى نحو 7.33 مليار ريال، وبنسبة قاربت 16 % مقارنة بأرباح قدرها 6.33 مليار ريال خلال نفس الشهر من عام 2023، وذلك وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مايو. وتشمل الأرباح المجمعة نتائج البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودي، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

وبالنسبة للميزانية المجمعة، سجلت موجودات البنوك ارتفاعاً بنسبة 11 % خلال شهر مايو ، لتصل إلى نحو 4168.63 مليار ريال ، فيما ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف للقطاع الخاص، لتصل إلى 2652 مليار ريال وبنسبة 10.9 %.