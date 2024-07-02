الإقتصاد

إيقاف 155 مشتبها في قضايا جنائية وإدارية

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1445 هـ       2 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ” نزاهة” عددًا من القضايا الجنائية والإدارية من خلال 924 جولة رقابية خلال شهر يونيو الماضي.

وبينت أنه تم التحقيق مع 382 متهما، وإيقاف 155 مشتبها، منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وهذا لتورطهم في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وأشارت إلى أن الموقوفين هم موظفون في كل من وزارات الداخلية، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضافت الهيئة على منصة “إكس”، أن عدد الجولات الرقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج بلغ 9623 جولة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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