الرياضة أهلي جدة والأهلي المصري يودعان” خالد مسعد” نوفمبر المقبل

جدة – بدر النهدي تقرر أن يزور النادي الأهلي المصري مدينة جدة في منتصف شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع فترة الإيقاف الدولي” أيام الفيفا”؛ وذلك من أجل خوض مباراة ودية مع نظيره النادي الأهلي السعودي، في حفل وداع واعتزال قائد المنتخب السعودي وأهلي جدة الكابتن خالد مسعد، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة” الجوهرة المشعة”. ” البلاد” كانت قد أشارت في وقت سابق، من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه الكابتن خالد مسعد، الذي أفصح من خلاله عن اللقاء المقرر في حفل اعتزاله، الذي سيجمع من قلعة الكؤوس، الذي بزغ من خلاله نجمه، مع نظيره نادي القرن الأفريقي الأهلي المصري.