أمانة المدينة المنورة تكثف أعمال صحة البيئة

البلاد ــ المدينة المنورة

كثّفت أمانة منطقة المدينة المنورة الخدمات والأعمال الميدانية لتعزيز النظافة العامة، وصحة البيئة، ومكافحة آفات الصحة العامة، ومراقبة المنشآت الغذائية والتجارية، وتنفيذ جولات رقابية على المنشآت، في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي، والمساجد التاريخية، وذلك ضمن خطتها التشغيلية بعد موسم الحج.

وبيّنت الأمانة أنه الخطة شملت تنفيذ 1965 جولة رقابية على المنشآت والمواقع المستهدفة، إضافة إلى رفع 75199 طناً من المخلفات الصلبة، إضافة إلى 158984 طناً من مخلفات الهدم والبناء، وتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي عبر استخدام ما يزيد عن 2274 لتراً من المطهرات ومواد التنظيف، لمعالجة عدد من المواقع، وتعقيم 177968 حاوية نفايات.

وأشارت إلى أن أكثر من 8000 كادر يشاركون في تنفيذ أعمال الخطة المدعمة بأكثر من 800 آلية ومُعدّة، تعمل في نطاق 5 بلديات بالمدينة المنورة، حيث شملت أعمالهم مراقبة جودة وسلامة الأغذية، وسرعة رفع النفايات المنتجة في مناطق إقامة ضيوف الرحمن، وتنظيم الأسواق والرقابة عليها، ومكافحة آفات الصحة العامة بما لا يتعارض مع صحة المواطنين والزائرين، والتأكد من سلامة المنتجات.

كما أجرى المختبر المركزي والمختبر المتنقل أكثر من 3000 حالة فحص لعينات من الأغذية والمياه والأسطح، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المدينة المنورة.