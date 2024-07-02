أكدت ضرورة أخذ التطعيمات.. ملتقى لتعزيز «المونودراما والديودراما»

البلاد ــ الدمام

تنظم جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية ومسرح كواليس وبرنامج ستار المسرحي،يوم غد الأربعاء , ولمدة أربعة أيام , ” ملتقى الدمام المسرحي للمونودراما والديودراما في دورته الخامسة “، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل.

ويتضمن الملتقى فرقًا مسرحية من الرياض وجدة والطائف والدمام والخبر، تتنافس على عدة جوائز في المسرح وفنونه، كما يتضمن الملتقى مسابقة النصوص المسرحية، وورشة تدريبية عن كتابة نص المونودراما والديودراما يقدمها الكاتب المسرحي يحيى العلكمي، ولقاءات حوارية للمخرج البحريني عن المهرجانات المسرحية ورؤى الصحاف عن الأزياء ودورها في المسرح بعنوان “فن حياكة الحكاية في المسرح”، وتخضع العروض المسرحية على ندوات فكرية يتم من خلالها قراءة العروض عبر متخصصين في المسرح لإلقاء الضوء فنيًا على العروض مما تسهم في ارتقاء والقراءة الفنية للعرض والممثلين , كما تخضع المسابقات في الملتقى إلى لجنة تحكيم للعروض.

وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي أن الملتقى قدم خلال الدورات الأربع الماضية استقبل 156 عرضًا مسرحيًا من مختلف مناطق المملكة، حيث تخضع جميع العروض إلى لجان مشاهدة يتم من خلالها اختيار العروض المتنافسة في الملتقى، ويهدف إلى استحداث عروض مسرحية في المونودراما والديودراما واكتشاف مواهب متنوعة المجالات وإبرازهم من خلال التجمع المسرحي الأبرز في المونودراما والديودراما، كما يسهم الملتقى في الجانب المعرفي والتثقيفي من خلال العروض والقراءات النقدية والنقاشات خلال أيام الملتقى.

وأشار إلى أن الجمعية تواصل تقديم الفعاليات المتنوعة في مقرها الجديد في حي النهضة، حيث افتتح المعرض الفني للتشكيلية كوثر الحسيني ، وفي منتصف يوليو تبدأ الورش التدريبية في ” الكتابة الإبداعية، والفنون البصرية ، والموسيقى ، والأفلام “, وتستمر حتى منتصف أغسطس 2024م .