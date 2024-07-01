3.5 % معدل البطالة في المملكة

البلاد – الرياض

تواصل معدلات البطالة في المملكة انخفاضها ، في ظل زيادة الإنفاق الحكومي ومشروعات التطوير الكبرى التي توفر آلاف فرص العمل الجديدة للمواطنين والمواطنات على مدى الأعوام الماضية.

وفي أحدث تقرير ، كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة الإجمالي “للسعوديين وغير السعوديين” استقر نسبياً عند 3.5 % ، فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6 % في الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بـ 7.8 % في الربع الرابع من عام 2023م.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م حيث بلغ 51.4 % مقارنةً بـ 50.4 % في الربع السابق، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي “للسعوديين وغير السعوديين”، حيث بلغ 66.0 % مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023م 67.0 %.

وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات، حيث بلغ 35.8 % مقارنةً بـ 35.0 % في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ 66.4 % مقارنةً بـ 65.4 % في الربع السابق.

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره الحيوي كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة ، من خلال تطوير القطاعات الإستراتيجية ،وإطلاق وإنجاز المشروعات التنموية والاقتصادية الضخمة وتنويع استثماراته تعزيزا للاستدامة ، وأسهم في توفير نحو 645 ألف فرصة عمل على المستوى المحلي ، وتحفيز دور القطاع الخاص.