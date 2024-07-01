يورو 2024 | فرنسا تجتاز عقبة بلجيكا وتبلغ ربع النهائي

تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا، بفوزه الصعب على نظيره البلجيكي بهدف نظيف أمسية اليوم الاثنين.



أقيمت المباراة في أرضية ملعب مدينة دوسلدروف أمام حشد جماهيري غفير، وبصافرة الحكم السويدي الدولي غلين نيبرغ.



سجل هدف المباراة الوحيد، المدافع البلجيكي المخضرم يان فيرتونخين بالخطأ في مرماه قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.



يلعب منتخب فرنسا مباراة ربع النهائي أمام الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا التي تقام سهرة اليوم الاثنين بملعب فرانفكورت.

شاهد هدف المباراة