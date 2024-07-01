يورو 2024| إسبانيا تقسو على جورجيا وتتأهل لربع النهائي

البلاد- جدة
تأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، بعد الفوز على نظيره منتخب جورجيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات ثمن النهائي.
افتتح منتخب جورجيا شريط أهداف المباراة في الدقيقة 18، عن طريق المدافع لو نورماند بالخطأ في مرماه.
وأدرك متوسط الميدان رودري هدف التعادل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 39. وأحرز فابيان رويز الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 51 من عمر المباراة. وأضاف نيكو ويليامز الهدف الثالث في الدقيقة 75، ثم سجل أولمو الهدف الرابع لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقة 83.
وشهدت المباراة مشاركة نجم نادي النصر السعودي إيمريك لابورت، من بداية اللقاء، في دفاع المنتخب الإسباني؛ حيث ظهر مدافع العالمي بمستوى جيد.
بهذا الفوز، ضرب منتخب إسبانيا موعدًا ناريًا في دور ربع النهائي مع منتخب ألمانيا –المستضيف- الذي هزم الدنمارك 2-0، في دور ثمن النهائي.
إسبانيا تتخطى جورجيا برباعية وتضرب موعداً كبيراً مع ألمانيا
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 30, 2024