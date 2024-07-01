منطقة “ورنر برذرز”.. تجارب خيالية في موسم جدة

جدة ـ ياسر خليل

تواصل منطقة ” Warner Bros. Discovery ” إحدى المناطق الرئيسة لفعاليات موسم جدة 2024م والتي تقام تحت شعار “من جديد”؛ استقبال زوارها بعروض وتجارب عالمية وأجواء مليئة بالمغامرات والتشويق وخوض تجارب متنوعة، مع أشهر الشخصيات الكرتونية المعروفة.

وتقام عروض ” Warner Bros. Discovery ” لأول مرة في المملكة ضمن موسم جدة 2024م لتجمع أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العالم تحت سقف واحد؛ في منطقة مكيفة بالكامل تتربع على مساحة تقارب 15 ألف م2، لتنقل زوارها من المواطنين والسياح الأجانب ليعيشوا تجارب خيالية ممزوجة بأجواء من المتعة والترفيهية والعروض المسرحية الترفيهية التي تناسب جميع الشرائح العمرية، شملت عرضاً للشخصيات الكرتونية المعروفة عالمياً؛ حيث تنافس كل من “باغز باني” و”دافي داك” ليصبحا مدربين لفريق “لوني تونز”، وبمساعدة من “لولا باني” وقائدي الفريق، وتنافسًا وجهًا لوجه في مسابقة رياضية لمعرفة من سيكون المدرب النهائي.

كما استمتع الزوار بمشاهدة شيقة للثنائي الأشهر (توم وجيري)؛ في عرض لمقاطع الرسوم المتحركة الكلاسيكية على شاشة كبيرة على أنغام عزف أوركسترا صغيرة للموسيقى والمؤثرات الصوتية للرسوم المتحركة مباشرةً.

وقدمت نداءً إلى جميع أبطال DC الخارقين؛ للانضمام إلى فرقة العدالة، بهدف عيش تجربة مذهلة للزوار والخوض في مغامرات مثيرة في (قاعة العدالة)، فيما سيحظى المشاركون بفرصة التدريب مثل أبطال DC الخارقين الأسطوريين.

وكشفت ” Warner Bros. Discovery ” الغطاء عن سيارة “باتموبيل” الحقيقية المعروضة في موقع منطقة الفعاليات ليخوض عشاق شخصية “باتمان” تجربة مثيرة لا تُنسى للتعرف على مكونات السيارة الخارقة ومحتوياتها ، إضافةً إلى مشاهدة الشخصيات بمجسمات بالحجم الطبيعي لشخصيات “باتمان”، و”الجوكر”، و”هارلي كوين”، و”كاتوومان”؛ واستعراض تاريخ شخصية “باتمان” وتطوره عبر العقود.

كما تقدم المنطقة تدريب “فرقة العدالة” للزوار وكتب مصورة والعديد من الأنشطة الترفيهية العائلية بما في ذلك ألعاب الواقع الافتراضي، وأنشطة الأطفال، والكثير من الفرص لالتقاط الصور، كما سيستمتع الزوار في منطقة المسرح المصغر بعرضين مسرحيين إضافيين لأبطال DC الخارقين وصحبة سكوبي دو، وأبطال وشخصيات DC الخارقين؛ باتمان، وسوبرمان، ووندر وومان وفلاش، والثنائي الأسطوري توم وجيري وصحبة حل الألغاز من سكوبي دو.