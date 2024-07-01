شواطئ حقل .. وجهة عشاق الحياه البحرية

البلاد ــ حقل

ازدحمت شواطئ محافظة حقل مع بداية الموسم بالمصطافين والزائرين من داخل المنطقة وخارجها ، عطفاً على ما تتمتع به من مقومات طبيعية جاذبة تستهوي محبي السباحة وصيد الأسماك والاستجمام.

وتتميز المحافظة بشواطئها الجميلة وسواحلها البكر وإطلالاتها الآسره على خليج العقبة الذي يمتد مسافة 180 كلم على الساحل، حيث تجمع بين جمال الطبيعة وسحر البحر، إلى جانب ما تتمتع به من مياه نقية ورمال ناعمة متنوعة وطبيعة خلابة، تجذب عددًا كبيرًا من الزوار والسائحين من مختلف المناطق.

وتحتضن محافظة حقل شواطئ فريدة توفر أجواءً هادئة ومريحة للسباحة والاستجمام ، ولاستكشاف الحياة البحرية المذهلة ومشاهدة الشعاب المرجانية الملونة والكائنات البحرية ، إضافة لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة التي تضيف لمسة من المرح والإثارة للزوار ، ومن الوجهات الشاطئية المميزة، شاطئ أم عنم ، و شاطئ جزيرة الوصل، و شاطئ الوصل، و شاطئ القفيف، وشاطئ متنزه النخيل.