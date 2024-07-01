جامعة الملك عبد العزيز تعلن مواعيد القبول والتسجيل للعام 1446هـ

جدة : البلاد

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم، عن مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي القادم 1446هـ .

وأشارت العمادة إلى أن فتح بوابة القبول سيبدأ من يوم الأثنين 2 / 1 / 1446هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 12 / 1 / 1446هـ، في حين حددت العمادة مواعيد تأكيد طلبات القبول للمتقدمين من يوم الأحد 8 / 1 / 1446 هـ إلى يوم الخميس 12 / 1 / 1446هـ، وسيتم إعلان النتائج النهائية لقبول المرشحين يوم الاثنين 16 / 1 / 1446هـ، لافتةً إلى أن التقديم متاح لحملة الشهادة الثانوية من جميع مناطق المملكة.