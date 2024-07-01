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جامعة الملك عبد العزيز تعلن مواعيد القبول والتسجيل للعام 1446هـ

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1445 هـ       1 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم، عن مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي القادم 1446هـ .

 وأشارت العمادة إلى أن فتح بوابة القبول سيبدأ من يوم الأثنين 2 / 1 / 1446هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 12 / 1 / 1446هـ، في حين حددت العمادة مواعيد تأكيد طلبات القبول للمتقدمين من يوم الأحد 8 / 1 / 1446 هـ إلى يوم الخميس 12 / 1 / 1446هـ، وسيتم إعلان النتائج النهائية لقبول المرشحين يوم الاثنين 16 / 1 / 1446هـ، لافتةً إلى أن التقديم متاح لحملة الشهادة الثانوية من جميع مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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