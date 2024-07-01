تعزيز الشراكة الخليجية مع “التعاون الإسلامي”

جدة – واس

بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، تعزيز العلاقات والشراكة الثنائية، وتنسيق الجهود بما يخدم القضايا المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائهما في جدة أمس، على هامش الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقد جرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الراهنة في المنطقة؛ وفي مقدمتها الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، بالإضافة إلى استعراض مجالات التعاون، بما فيها مذكرة البرنامج التنفيذي التي تم التوقيع عليها بين مجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي في 2021م، التي تهدف إلى تفعيل اللقاءات الفنية، خاصة فيما يتعلق بمجالات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والتعاون المؤسسي لخدمة الأهداف المشتركة للجانبين.