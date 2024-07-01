ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام

الرياض : البلاد

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2024م) بكمية (235,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (سبتمبر – اكتوبر2024م) بواقع (4) بواخر، موزعة على مينائي جده الإسلامي عدد (2) باخرة بكمية (120) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية (115) ألف طن، وتنافست (19) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعراً ومطابقة للمواصفات.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.gfsa.gov.sa/Import/Wheat .