أمير الشرقية ونائبه يهنئان نادي القرية العليا الرياضي

الدمام-البلاد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة نادي القرية العليا الرياضي الأستاذ عبدالله بن حاكم الدويش، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تحقيق فريق السهام عددًا من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية النادي على هذا الإنجاز الذي يسجل باسم المنطقة، وعلى ما قدموه من جهود يشكرون عليها، متمنياً لهم التوفيق والمزيد من الإنجازات.
كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة نادي القرية العليا الرياضي الأستاذ عبدالله بن حاكم الدويش، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.
وثمن سمو نائب أمير المنطقة الشرقية دعم الحكومة الرشيدة- أيدها الله – للرياضة لتحقيق أهداف المنافسة على البطولات، مهنئاً سموه أعضاء النادي لتحقيقهم عددًا من الميداليات.
ورفع الدويش الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه على اهتمامهما ودعمهما للرياضة بالمنطقة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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