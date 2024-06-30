يورو 2024 | ألمانيا إلى ربع النهائي على حساب الدنمارك

بلغ منتخب ألمانيا ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بصعوبة على حساب منافسه الدنماركي، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء سهرة السبت.



دارت أحداث المباراة في ملعب سيغنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند، أمام نحو 61 ألف مشجع، وبصافرة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.



سجل هدفي منتخب ألمانيا كل من، لاعب أرسنال كاي هافرتز في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، ثم نجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا في الدقيقة 68.



وسيواجه منتخب داي مانشافت في ربع النهائي، الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا التي تقام الأحد في ملعب مدينة كولن.

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