السوق المالية

بلغت إيرادات هيئة السوق المالية 1.21 مليار ريال لعام 2023، بحسب التقرير السنوي وارتفعت المصروفات الفعلية إلى 873.1 مليون ريال، بنسبة 5 % مقارنة بعام 2022 . وفيما تراجعت إيرادات الهيئة من عمولة تداول الأسهم ، ارتفعت إيراداتها من خدمات التداول وأنشطة الهيئة إلى 160.5 مليون ريال، كما ارتفعت إيراداتها من مخالفات الأنظمة واللوائح التنفيذية بنسبة 42 %.

خدمات لوجستية

وقعت شركة سال للخدمات اللوجستية عقدا مع شركة طيران الصين، توفر بموجبه خدمات شاملة لمناولة الشحنات الجوية لشركة طيران الصين، وتقديم خدمات الربط البري بين جميع محطات سال في مطارات المملكة العربية السعودية ووجهات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز مكانة “سال” كشريك موثوق به في صناعة الطيران ورائدًا لوجستيًا وطنيًا.

تحويلات العاملين

أوضح تقرير حديث للبنك الدولي ، أن تحويلات العاملين الأجانب في المملكة بلغ نحو 38.4 مليار دولار، أي حوالي 144 مليار ريال خلال عام 2023 ، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأميركية بلدان العالم المرسلة للتحويلات الدولية، حيث بلغ إجمالي التدفقات الخارجية من التحويلات العالمية نحو 85.8 مليار دولار، وتصدرت الهند القائمة الدولية بقيمة 119.5 مليار دولار، تلتها المكسيك.