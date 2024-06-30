محافظ جدة يتفقد مطار الملك عبدالعزيز الدولي

جدة : البلاد

تفقد صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، اليوم, مطار الملك عبدالعزيز الدولي , واطمأن على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن المغادرين إلى بلدانهم.

وكان في استقبال سموّه رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس مازن بن محمد جوهر وأعضاء اللجنة الأمنية داخل المطار , حيث بدأت جولته بالاطلاع على سير العمل في المطار وما يقدمه من تسهيلات لخدمة الحجاج المغادرين, وإيجاد تجربة سفر أكثر راحة ويسر، كما تجول في منطقة السفر ومواقع الجهات الحكومية العاملة في المطار.

وشملت الجولة منطقة الإجراءات الأمنية للمسافرين ومنصات الجوازات, واستمع سموّه لشرح عن الإجراءات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن والأرقام التشغيلية التي حققها المطار خلال موسم الحج, فيما زار سموه مركز مراقبة العمليات التشغيلية واطّلع على الخدمات المختلفة التي تقدم في مطار الملك عبدالعزيز.

وفي ختام الجولة قدّم سمو محافظ جدة شكره لمنسوبي المطار على جهودهم التي أسهمت في نجاح موسم حج هذا العام.