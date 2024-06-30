الرياضة الكشف عن المكافآت المالية لدوري النخبة الآسيوي

البلاد- جدة استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قيمة المكافآت المالية لبطولة دوري النخبة الآسيوي، المسمى الجديد لـ “دوري أبطال آسيا”، في نسختها المقبلة. وكان الاتحاد الآسيوي قد أجرى عدة تعديلات على نظام البطولة في نسختها الجديدة 2024-2025. ويعلن الاتحاد الآسيوي خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي عن المكافآت المالية في النسخة الجديدة من دوري النخبة وهي على النحو التالي: 800 ألف دولار لمن يشارك في دور المجموعات. 100 ألف دولار لكل انتصار في دور المجموعات. 200 ألف دولار لمن يتأهل إلى دور الـ16. 400 ألف دولار لمن يتأهل إلى دور ربع النهائي. 600 ألف دولار لمن يتأهل إلى دور نصف النهائي. 4 ملايين دولار لمن يحقق الوصيف. 10 ملايين دولار لمن يحقق اللقب. ويشارك الثلاثي الهلال والنصر والأهلي في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا “دوري النخبة” بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأولى في دوري روشن السعودي بالموسم المنقضي.