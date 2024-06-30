الشراكة السعودية- الأمريكية.. تعزيز التجارة والاستثمار والابتكار

البلاد – الرياض

في إطار تعزيز الشراكة القوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، عقد مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي اجتماعه الثامن في العاصمة واشنطن برئاسة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ومساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط براينت تريك، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

الاجتماع ناقش عددًا من المحاور الرئيسية تضمنت سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما عُقد على هامش الاجتماع الثامن للمجلس، اجتماع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص السعودي والأمريكي، وناقش الاجتماع تمكين الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التجارية، والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمجال الابتكار والتكنولوجيا والتوطين، والفرص التجارية والاستثمارية في مبادرتيْ السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى عددٍ من المواضيع الأخرى في مختلف المجالات الثنائية المشتركة.



في السياق اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في مقر وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن، مع معالي وزيرة التجارة الأمريكية السيدة جينا ريموندو، وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة باعتبار المملكة مركزاً محورياً للتقنية والابتكار، وكذلك سبل توسيع الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي بين البلدين الصديقين.

كما اجتمع الوزير السواحه، في مقر وزارة الخارجية الامريكية في واشنطن مع نائب وزير الخارجية الأمريكي السيد كيرت كامبل.