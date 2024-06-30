الرياضة الأهلي يرصد 130 مليون يورو لضم” فيكتور أوسيمين”

البلاد-جدة كشفت تقارير إيطالية عن خطوة جديدة يستعد النادي الأهلي للمضي فيها قدمًا نحو ضم النيجيري “فيكتور أوسيمين” مهاجم نابولي. وذكرت صحيفة “ريبوبليكا” الإيطالية اليوم الأحد أن الأهلي مهتم بضم أوسيمين هذا الصيف، وسيعرض دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع نابولي. وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين مع نابولي 130 مليون يورو، علمًا بأن عقده مع ناديه الإيطالي ينتهي في يونيو 2026. ولا يمثل الشرط الجزائي أو حتى راتب اللاعب مشكلة بالنسبة للنادي الأهلي؛ إذ لا يزال أوسيمين – وفقًا للصحيفة – متمسكًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.