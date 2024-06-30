إعلان تقرير أداء الكليات الصحية في الجامعات

البلاد ــ الرياض

‎أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تقرير أداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية بحسب نتائج طلابها في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة في تخصصات طب الأسنان، والطب البشري، والصيدلة، والتمريض، والمختبرات.

‎وأوضحت “الهيئة”، أن التقرير يأتي ترسيخًا لجهودها في إتاحة المعلومات والبيانات التي تساعد على المواءمة مع القطاع الأكاديمي الصحي، وتعزز من الفرص التطويرية للمخرجات التعليمية.

‎ولفتت النظر إلى أن المستفيدين من تقرير أداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة هم: المختصون في قطاع التعليم الصحي، والباحثون وجهات البحث، والطلاب والطالبات.