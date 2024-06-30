إضافة خدمة الشحن “cbs” إلى ميناء جدة الإسلامي لتعزيز ربط المملكة بموانئ الصين

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الجديدة ” CBS” إلى ميناء جدة الإسلامي، عبر الخط الملاحي الصيني “New New Line”.

يأتي ذلك في إطار جهود “موانئ” لتحسين موقع المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الصادرات والواردات الوطنية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: تيانجين، تشينغداو، شنغهاي، قوانغتشو بالصين، و دمياط بمصر، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 4,000 حاوية قياسية، وهي تُعد الخدمة الرابعة عشرة التي أضافتها “موانئ” بالتعاون مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، منذ بداية العام الجاري 2024م.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد مركزًا لوجستيًا وتجاريًا هامًا على ساحل البحر الأحمر، ويمتد على مساحة 12,5 كيلو متراً مربعاً، ويحتوي 62 رصيفاً، كما يضم عدداً من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، والتي تشمل محطتين لمناوَلة الحاويات، ومنطقة متكاملة تمثل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، إضافة إلى مجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطر وإرشاد بحري، ‌وصالات لاستقبال الحجاج والمعتمرين والزوار، مجهزة بشكل متكامل.