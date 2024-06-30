«أرامكو السعودية» توسع استثماراتها في تحول الوقود

البلاد – الظهران

تواصل “أرامكو السعودية” إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات ، إسهاماتها الطموحة في تحوّل الطاقة العالمي من خلال تطوير وتسويق حلول تنقّل أكثر كفاءة ، حيث وقّعت اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 10 % في شركة هورس باورترين المحدودة، الشركة العالمية الجديدة المتخصصة في حلول نقل الحركة، إلى جانب مجموعة رينو ومجموعة تشجيانغ جيلي القابضة وشركة جيلي للسيارات القابضة المحدودة (“جيلي”).

وتتضمن الاتفاقيات إجراءات تعاون بين أرامكو السعودية و”فالفولين” في مجال التقنيات والوقود وزيوت التشحيم لتحسين أداء محركات الاحتراق الداخلي التي تنتجها شركة هورس باورترين المحدودة، وذلك بشكل جماعي.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية أحمد الخويطر ، إنه من المتوقع أن يُسهم استثمار أرامكو السعودية بشكل مباشر في تطوير واستخدام محركات احتراق داخلي ميسورة التكلفة وفعّالة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم ،ومن خلال هذا الاستثمار،نظهر أيضًا قدرة أرامكو السعودية على تحقيق القيمة والاستفادة منها على المستوى العالمي.