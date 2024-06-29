يورو 2024 | سويسرا تجرد إيطاليا من لقبها وتتأهل لربع النهائي

انتصرت سويسرا على إيطاليا بهدفين نظيفين السبت، لتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024، وتجرد الطليان من لقبهم رسميًا.
ثنائية منتخب سويسرا جاءت على مدار شوطي المباراة بواسطة ريمو فريلير في الدقيقة 37، وروبين فارغاس بالدقيقة 46.
وبذلك، ودع منتخب إيطاليا كأس أمم أوروبا بعدما أصابته لعنة حامل اللقب في البطولة.
ومنذ إنشاء البطولة عام 1960، لم يستطع أي بطل فيها الحفاظ على لقبه في النسخة التالية التي يخوضها باستثناء إسبانيا.
وكانت إسبانيا كسرت هذه القاعدة في نسختي يورو 2008 و2012.
فضلا عن ذلك، فإنها المرة الثالثة توالياً التي يودع فيها حامل لقب البطولة، منذ زيادة عدة منتخباتها إلى الرقم 24 في نسخة 2016.
يذكر أن سويسرا تأهلت إلى ربع النهائي، لتواجه الفائز من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا التي ستقام، مساء غد الأحد.
فرويلر يمنح سويسرا التقدم أمام إيطاليا
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2024
🤯🤯 فارغاس يعزز تقدم سويسرا بعد 26 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2024