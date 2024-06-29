الرياضة سلغادو مدرباً للأخضر تحت 15 عامًا

البلاد- جدة وقع الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم بمقر الاتحاد في الرياض، مع المدرب الإسباني ميشيل سلغادو، ليتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني تحت 15 عامًا، والإشراف الفني على برنامج صقور المستقبل حتى عام 2026. وسبق للإسباني ميشيل سلغادو الذي يحمل رخصة التدريب الأوروبية (PRO)، العمل مديرًا فنيًا لنادي بافوس القبرصي، ومدربًا لمنتخب غاليسيا الإقليمي في إسبانيا. ويمتلك الإسباني ميشيل سلغادو سجلًا حافلًا بالإنجازات كلاعب، مثّل فيها نادي ريال مدريد الإسباني، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ومنتخب إسبانيا، في حين تُوّج بالعديد من المنجزات في مسيرته كلاعب؛ أبرزها دوري أبطال أوروبا في نسختين، والدوري الإسباني 4 مرات، وكذلك السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى السوبر الإسباني في 3 نسخ. ويضم المنتخب الوطني تحت 15 عامًا اللاعبين مواليد 2009/2010، الذين تنتظرهم استحقاقات ذات أهمية عالية في السنوات المقبلة مرورًا بكأسي آسيا تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا، وحتى كأس آسيا تحت 23 عامًا ودورة الألعاب الأولمبية 2032، وكذلك كأس العالم 2034.