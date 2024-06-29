الرياضة ختام منافسات النسخة الأولى من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية

الرياض – محمد الجليحي

أسدل الستار مساء الجمعة على منافسات النهائيات للنسخة الأولى من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، التي أقيمت في الفترة من 27 حتى 28 يونيو 2024 في مقر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمدينة الرياض. وتوّج تركي الفوزان، الأمين العام للاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الفريق السعودي Team Falcons بعد تحقيقه للقب بطولة Rocket League، كما توّج لاعب المنتخب البحريني سيد هاشم أحمد، بعد فوزه بلقب بطولة Tekken8. ‎وشهدت البطولة مشاركة ما يقارب 40 لاعبًا من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنافسوا على مدار يومين في بطولة (Rocket League للفرق، وبطولة Tekken8 للأفراد). وضمت البطولة الأولى 8 فرق من المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وعمان، وقطر، ونجح الفريق السعودي Team Falcons في انتزاع اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على الفريق الكويتي Xenon Esports بنتيجة 4-1. وشارك 9 لاعبين من المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعمان في البطولة الثانية، ونجح سيد هاشم في التغلب على اللاعب الإماراتي سلطان راشد في المواجهة النهائية. وقال تركي الفوزان:” سعداء بأن نشهد نجاح النسخة الأولى من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية هنا في المملكة العربية السعودية. كانت البطولة على مستوى من الأهمية تحولت معه إلى احتفاء بالمواهب، والتفاني في سبيل تمهيد دروب مستقبل الرياضات الإلكترونية. وقدمت البطولة كل ما يمكن في سبيل التأكيد للعالم عن مدى أهمية منطقتنا وأهمية المواهب الشابة التي تحتضنها، وأنا على يقين بأن هذا النجاح البارز، قد فتح الأفاق أمام العديد من الإنجازات المهمة في المستقبل. وأضاف الفوزان:” مع تقدمنا في هذه المسيرة، نطمح إلى تعزيز التعاون المتبادل للارتقاء بمشهد الرياضات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتأكيد، لقد قطعنا أشواطاً طويلة عبر إرساء أسس قوية، إلا أننا نرغب بتحقيق المزيد؛ إذ يتمحور هدفنا حول إنشاء منظومة مزدهرة قادرة على دعم اللاعبين، وتنمية المواهب، وتوفير فرص جديدة للنمو والتطور”. جدير بالذكر أن الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية قد تأسس في عام 2023، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي والسعودي للرياضات الإلكترونية، وبعضوية رؤساء وممثلي اتحادات الرياضات الإلكترونية في دول الخليج العربي، حسين الكوهجي، نائب رئيس مجلس الإدارة وممثل الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية، وماجد الصلتي، ممثل الاتحاد العماني للرياضات الإلكترونية، وفيصل بن خالد، ممثل الاتحاد القطري للرياضات الإلكترونية، وسعيد الطاهر، ممثل الاتحاد الإماراتي للرياضات الإلكترونية، وعبدالله العلي، ممثل النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية، وتركي الفوزان، الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. ويهدف الاتحاد إلى دعم المواهب الخليجية ورعايتهم وتطويرهم من خلال بطولات سنوية يتم استضافتها في جميع دول المنطقة.