الرياضة

بنزيما يسعى لإقناع زيدان بقيادة الاتحاد

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1445 هـ      28 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير إسبانية، عن سعي لاعب الاتحاد، النجم الفرنسي كريم بنزيما؛ لإقناع مواطنه زين الدين زيدان، لتولي مهمة تدريب فريقه خلفاً للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وأكد موقع “okdiario”، أن بنزيما يريد خلال الفترة الحالية، أن يكون زيدان، مدرباً للفريق بداية من الموسم المقبل، لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك من أجل مساعدته في تقديم مستوي كبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح، أن بنزيما تواصل مع زين الدين زيدان خلال الساعات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى لإقناع زيدان خلال الفترة الحالية بصورة رسمية؛ من أجل تولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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