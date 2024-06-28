الرياضة بعد إصراره على الرحيل عن الاتحاد .. عرضان للبيشي من الشباب والخلود

البلاد- جدة تمسك عبد العزيز البيشي، لاعب وسط نادي الاتحاد بالرحيل النهائي عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رافضًا فكرة الخروج معارًا للمرة الثانية على التوالي.

وقد تلقى البيشي عرضين من ناديي الشباب والخلود للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي. وكان البيشي قد انضم إلى نادي ضمك في يوليو الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قادمًا من الاتحاد. وإلى الرغم من تبقي عامين في عقد البيشي مع الاتحاد، إلا أن عدم استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، دفع اللاعب إلى التمسك بالرحيل النهائي هذا الصيف. وشارك البيشي مع ضمك في 16 مباراة خلال الموسم الماضي، لم يسجل خلالها أي هدف، واكتفى بصناعة هدف وحيد. ويسعى البيشي خلال الفترة المقبلة لحسم مستقبله، سواء بالانتقال إلى أحد ناديي الشباب أو الخلود، أو إيجاد وجهة جديدة تناسب طموحاته.