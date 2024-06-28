الرياضة النصر يسعى لضم موهبة أرجنتينية

البلاد- جدة يسعى مسؤولو النصر بكل قوة للتعاقد مع فاكوندو كوليديو، مهاجم فريق ريفر بليت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة “elcrackdeportivo” الأرجنتينية أن النصر مستعد لدفع 10 ملايين دولار؛ للحصول على خدمات هداف ريفر بليت صاحب الـ 24 عامًا. وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الأرجنتيني لن يسمح بمغادرة فاكوندو كوليديو إلا بعد الحصول على الشرط الجزائي، الذي يقرب من 25 مليون دولار. وسجل اللاعب 11 هدفًا مع ريربليت في 27 مباراة رسمية خلال الموسم الأخير، وتبلغ قيمته السوقية عبر شبكة “ترانسفير ماركت” 5 ملايين يورو، وسبق له تمثيل إنتر ميلان الإيطالي. ويتطلع النصر لتعزيز صفوفه بصفقات قوية في “الميركاتو” الصيفي الجاري.