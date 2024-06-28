“الزكاة والضريبة والجمارك” تجري تحديثات على قواعد البيع بالمزاد العلني

الرياض : البلاد

أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحديثات على قواعد البيع بالمزاد العلني، تهدف إلى تنظيم إجراءات المزادات التي تقوم بها الهيئة في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وتقديم تجربة أفضل للمزايدين، من خلال تسهيل بيع البضائع المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها أو المحجوزة.

وتضمنت التحديثات تطوير إجراءات الإعلان عن المزادات العلنية عبر القنوات الرسمية، وإتاحة الاطلاع على تفاصيل جميع المزادات المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بما يضمن تعزيز الشفافية وتمكين المزايدين من المشاركة وفق سياسات محددة وواضحة توفر الجهد والوقت على جميع أصحاب المصلحة,إضافةً إلى إتاحة الدخول للمزادات للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بما في ذلك المواطنون وغير المواطنين، كما تضمنت التحديثات توضيحًا للاشتراطات والإجراءات المتعلقة بالمزادات بما يحقق الشفافية ويرفع من التزام المتزايدين.

وتأتي هذه التحديثات التي أجرتها الهيئة في إطار سعيها المتواصل لتطوير إجراءات أعمالها الزكوية والضريبية والجمركية، وذلك بما يُحقق الاستفادة المثلى من الخدمات التي تُقدمها، إضافةً إلى سعيها المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات نحو كل ما يتعلق بالمستفيدين.

ودعت الهيئة المهتمين إلى الاطلاع على قواعد البيع بالمزاد العلني من خلال زيارة موقعها الإلكترونية (zatca.gov.sa)، والتواصل معها لأي استفسارات، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” في منصة (X) (@Zatca_Care​)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.