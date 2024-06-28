الرياضة

الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1445 هـ      28 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم نادي الهلال 2000 دولار؛ بسبب مخالفة في إحدى مبارياته بالنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا.

وتسبب تأخر لاعبي الهلال في النزول لأرضية ملعب مباراة الفريق ضد نظيره سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا بالنسخة الماضية في تغريم النادي 2000 دولار.

وكان الهلال قد ودع النسخة الماضية من البطولة القارية في دور نصف النهائي على يد العين الإماراتي.

ويستعد الهلال بدايةً من مطلع يوليو المقبل، لخوض بطولة السوبر السعودي المقرر انطلاقها في شهر أغسطس، حيث يلعب أمام الأهلي مباراة نصف النهائي للمسابقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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