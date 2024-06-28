الرياضة الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال

البلاد- جدة

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم نادي الهلال 2000 دولار؛ بسبب مخالفة في إحدى مبارياته بالنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا. وتسبب تأخر لاعبي الهلال في النزول لأرضية ملعب مباراة الفريق ضد نظيره سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا بالنسخة الماضية في تغريم النادي 2000 دولار. وكان الهلال قد ودع النسخة الماضية من البطولة القارية في دور نصف النهائي على يد العين الإماراتي. ويستعد الهلال بدايةً من مطلع يوليو المقبل، لخوض بطولة السوبر السعودي المقرر انطلاقها في شهر أغسطس، حيث يلعب أمام الأهلي مباراة نصف النهائي للمسابقة.