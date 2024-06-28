الرياضة الاتحاد الآسيوي يعاقب النصر ورونالدو

البلاد- جدة أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدة عقوبات خاصة بمباراة النصر والعين الإماراتي، التي خاضها الفريقان في مارس الماضي بربع نهائي دوري أبطال آسيا في نسختها المنقضية. وقرر الاتحاد الآسيوي تغريم كريستيانو رونالدو لاعب النصر 15 ألف دولار لمخالفة لوائح العلامة التجارية خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، كما تم تغريم النادي 7500 دولار، لعدم منع اللاعب من ذلك التصرف. وكان العين الإماراتي قد تُوج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا. كما أصدرت لجنة الانضباط عدة غرامات مالية أخرى على النصر والعين، بسبب بعض السلوكيات العدوانية- حسب وصف الاتحاد الآسيوي- بعد نهاية مباراة الفريقين، أبرزها ضد لويس كاسترو مدرب النصر، والمختص البدني روبرتو دي أوليفرا، وأحد أفراد الجهاز الإداري بالنادي الإماراتي.