إدراج فيل بورنيو في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض

بانكوك : أ ف ب

أُدرج فيل بورنيو، أصغر أنواع الفيلة في آسيا، في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض التي يضعها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي أحصى ألف فيل بورنيو في الطبيعة فقط.

وهذه المرة الأولى التي يدرس فيها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وهو الجهة التي تضع “القوائم الحمراء” للحيوانات المهددة بالانقراض، فيل بورنيو باعتباره نوعا فرعيا من أفيال آسيا.

وأوضح الاتحاد الدولي في تحديث لقائمته الحمراء الخميس، أنّ “عدد الأفيال انخفض على مدى السنوات الـ75 الفائتة، بسبب القطع المكثّف لأشجار غابات بورنيو، مما أدى إلى تدمير غالبية موائل هذه الأفيال”.

وقال الاتحاد “مع الزيادة السريعة في عدد السكان في ولاية صباح (ولاية ماليزية تقع شمال شرق جزيرة بورنيو)، تدخل الأفيال في أحيان كثيرة إلى بيئات يسيطر عليها الإنسان بحثاً عن الطعام، وتلحق أضرراً بالمحاصيل وتتسبب بمقتل أشخاص”.

وحذّر من أن استمرار تدمير موائل الأفيال، لأسباب أبرزها إنتاج زيت النخيل وقطع الأخشاب والتعدين، سيزيد من التهديد الذي تواجهه الأفيال.

وأكّد الاتحاد أن مشروع طريق “بان بورنيو” السريع، الذي يهدف إلى ربط ماليزيا وبروناي وإندونيسيا في جزيرة بورنيا، يعرّض مستقبل أصغر أنواع الفيلة الآسيوية للخطر.