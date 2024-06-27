6 لاعبين خارج قائمة الاتحاد.. وهوساوي يطلب الرحيل

البلاد- جدة
استقرت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة لؤي ناظر، على إبعاد 6 لاعبين دفعة واحدة من قائمة الفريق في الموسم القادم، وذلك في إطار سعي النادي لتلبية متطلبات لائحة التسجيل الجديدة التي تُلزم كل نادٍ بتسجيل 25 لاعبًا، بينهم 15 سعوديًا على الأقل.
ويرغب الاتحاد في إحداث تغيير كبير في صفوف النمور بعد موسم مخيب، أجبر إدارة لؤي ناظر على التحرك لتجديد الدماء عبر التخلص من الحمل الزائد ما بين الإعارة والبيع النهائي، إلا أن المفاجأة تمثلت في تواجد اسم عبدالعزيز البيشي، مهاجم الفريق، الذي ظهر بشكل مميز مع الفريق.