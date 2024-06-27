الرياضة

6 لاعبين خارج قائمة الاتحاد.. وهوساوي يطلب الرحيل

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو الحجة / 1445 هـ      27 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استقرت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة لؤي ناظر، على إبعاد 6 لاعبين دفعة واحدة من قائمة الفريق في الموسم القادم، وذلك في إطار سعي النادي لتلبية متطلبات لائحة التسجيل الجديدة التي تُلزم كل نادٍ بتسجيل 25 لاعبًا، بينهم 15 سعوديًا على الأقل.

ويرغب الاتحاد في إحداث تغيير كبير في صفوف النمور بعد موسم مخيب، أجبر إدارة لؤي ناظر على التحرك لتجديد الدماء عبر التخلص من الحمل الزائد ما بين الإعارة والبيع النهائي، إلا أن المفاجأة تمثلت في تواجد اسم عبدالعزيز البيشي، مهاجم الفريق، الذي ظهر بشكل مميز مع الفريق.

 

وضمت قائمة الاعبين المرشحين لمغاردة العميد في ميركاتو الصيف الجاري؛ عبدالرحمن العبود، وسلطان الفرحان، وصالح العمري، والمدافع مدالله العليان، والظهير الأيسر زكريا هوساوي، إلى جانب عدد من الأجانب المهددين بالاستبعاد.

ورفض الظهير الأيسر زكريا هوساوي رفض مقترح النادي لفك الشراكة مؤقتًا، وطلب الرحيل النهائي بدلًا من الخروج عن طريق الإعارة، خاصةً مع تبقي عام واحد فقط على عقده مع الاتحاد.
وطالب زكريا هوساوي بالمخالصة المالية، في حال تمسك النادي بإعارته، معتبراً ذلك حقه في ظل رغبة الإدارة في إنهاء عقده.

وعلى الرغم من قرار إبعاده، ينتظر هوساوي الالتحاق بمعسكر الفريق في البرتغال وإسبانيا، بعد طلب إدارة الكرة جواز سفره لاستخراج تأشيرة السفر.

جدير بالذكر، أن زكريا هوساوي بدأ مسيرته الكروية مع نادي أحد، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في عام 2022 على سبيل الإعارة، ثم تم ضمه بشكل نهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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