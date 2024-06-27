مواعيد مباريات الأخضر السعودي في تصفيات مونديال 2026

البلاد- جدة
أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، عن تواجد المنتخب السعودي في مجموعة نارية إلى جوار منتخبي أستراليا واليابان، في الطريق نحو حجز بطاقة العبور المعتاد إلى الموعد الكبير المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقد شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الخميس، مراسم قرعة الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026، في مهمة محفوفة بالكثير من المخاطر بين كبار القوم في القارة الصفراء، بعدما كشف الدور الثاني عن تأهل 18 منتخبًا إلى المحطة الختامية يتقدمها الأخضر السعودي.
ويشهد الدور الثالث منافسة من العيار الثقيل بين 18 منتخبًا آسيويًا على حجز 8 بطاقات في المونديال الموسع، بعد زيادة مقاعد القارة الصفراء في المونديال، يمكن أن تصل إلى تسعة تاريخية في حال عبور آخر المرشحين عبر الملحق العالمي.
وحلّ الأخضر في المجموعة الثالثة، بجانب أستراليا واليابان والبحرين وإندونيسيا والصين، فيما ضمت المجموعة الأولى؛ منتخبات إيران وقطر «بطل آسيا» وأوزبكستان والإمارات وقرجيكستان وكوريا الشمالية، وجاءت «الثانية» عربية خالصة باستثناء رأس المجموعة كوريا الجنوبية، حيث شهدت تواجد منتخبات، العراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت.
مواعيد مباريات الأخضر في تصفيات مونديال 2026
وتقام التصفيات الآسيوية في الفترة من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2025، حيث يتم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المتاحة للقارة الصفراء، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علماً بأن هناك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.
ويقص رجال المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني شريط الدور الثالث من التصفيات، يوم 5 سبتمبر 2024 أمام إندونيسيا، في السعودية، على أن يسدل الستار على المعترك القاري يوم 10 يونيو 2025 أمام أستراليا في المملكة أيضًا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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