“مدن”: المساحات اللوجستية المُخصصة في المدن الصناعية تتجاوز 4.8 ملايين متر مربع

شنغهاي : البلاد

حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” ارتفاعًا في إجمالي المساحات اللوجستية المُخصصة في مدنها الصناعية حول المملكة لتتجاوز 4.8 ملايين متر مربع، وذلك تلبية للطلب المتزايد على خدماتها، وتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات اللوجستية.

وتشارك “مدن” في المعرض التجاري الدولي (Transport Logistics) الرائد في آسيا للخدمات اللوجستية والنقل وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلسلة التوريد المنعقد بمدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2024 ضمن جناح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” بهدف الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية واللوجستية في المدن الصناعية، والتعريف بالحوافز والمُمكنات التي توفرها الهيئة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وتتولى “مدن” تطوير والإشراف على عدد من المراكز اللوجستية ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء”حفظه الله” في أغسطس لعام 2023م، ويستهدف تطوير 59 مركزًا لوجستيًا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع.

وتوفر “مدن” للمستثمرين حزمة خدمات ومنتجات وفرص استثمارية صناعية ولوجستية رائدة بتطوير وتشغيل المخازن المتخصصة، والمخازن الجافة والمبردة، ومناطق الإيداع ، وساحات ومراكز خدمة الشاحنات.

يُذكر أن “مدن” تعمل وفق خطة طموحة لتنمية المدن الصناعية انسجاماً مع أهدافها الجاذبة للاستثمار والعاملة على تمكين الصناعة واستقرار أعمالها حيث شهدت مساحات الأراضي المُطورة ارتفاعًا لتتجاوز 209 ملايين متر مربع وتضم أكثر من 6,600 منشأة صناعية ولوجستية تُسهم في تعزيز المحتوى المحلى وتعظيم الصادرات تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.