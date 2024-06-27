أضخم منافسة على مستوى المملكة.. 6 شركات تفوز برخص الكشف التعديني

البلاد – الرياض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن المتنافسين الفائزين في الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية للحصول على رخص الكشف في 6 مواقع تعدينية تحتوي على عددٍ من خامات معادن الأساس والمعادن الثمينة مثل الذهب، والفضة، والزنك، والنحاس، وذلك في عددٍ من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الجولة الخامسة انتهت بفوز شركة ديسكفري العربية للتعدين برخصة كشف موقع “الحلاحلة”، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) برخصتي كشف لموقعي “جبل قرن” و “الهجرة”، وفوز تحالف شركة مجموعة إقليد وشركة اندوتان للتعدين برخصة كشف موقع “مكمن حجاب”، وفوز شركة التعدين العربية السعودية (معادن) برخصة كشف موقع “النماص”، وشركة رويال رودز العربية برخصة كشف موقع “المياه”.

وبيّن أن هذه المنافسة تعد الأضخم على مستوى المملكة، حيث بلغ عدد العروض التي استقبلتها الوزارة 30 عرضًا من 18 شركة محلية ودولية، وتم تقييمها وفقًا للمعايير التي تركزت على جوانب الخبرات الفنية وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية، وقد غطت هذه الجولة 6 مواقع، بمساحة إجمالية تصل إلى 1000 كيلومترًا مربعًا.

وأكّد الجراح أن حجم الإنفاق على الاستكشاف المقدم من الشركات الفائزة في منافسات الجولة الخامسة تتجاوز 136 مليون ريال، إضافة إلى 15 مليون ريال، التزمت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والإسهام في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن في المناطق الأقل نموًا.

منافسة جديدة

وأكّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تعمل على إطلاق الجولة السادسة من منافسات رخص الكشف خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي ستشهد طرح 9 رخص كشف جديدة؛ بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تطوير هذا القطاع الحيوي، داعيةً المستثمرين المهتمين بالجولة القادمة للاطّلاع على المواقع التسعة التي ستُطرح للمنافسة والوصول إلى البيانات والتقارير الجيولوجية الخاصة بها، وذلك عبر منصة تعدين. وتأتي المنافسات التعدينية ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية الهادفة إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة الوطنية في المملكة.