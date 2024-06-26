307.1 مليار ريال استثمارات أجنبية في السوق السعودي

البلاد – الرياض

ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو الجاري من 9.38 % إلى 9.46 % من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 307.1 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين. وارتفعت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، خلال الأسبوع من 2.05 % إلى 2.16 %، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 70.2 مليار ريال.

كما ارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين من 10.97 % إلى 11.04 %، وبلغت قيمتها 358.1 مليار ريال. ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون بدون أرامكو – بحسب “أرقام” نسبة 1.57 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال نفس الأسبوع ، ما يعادل 51 مليار ريال.