يورو 2024 | رومانيا تحسم صدارة” الخامسة” وبلجيكا تتأهل بالوصافة

حسم منتخب رومانيا صدارة المجموعة الخامسة في يورو 2024 بعدما افتك تعادلًا من سلوفاكيا الأربعاء، في حين صعدت بلجيكا في الوصافة.



في المباراة الأولى تعادل المنتخب الروماني 1-1 مع سلوفاكيا، وتعادلت بلجيكا مع أوكرانيا بدون أهداف في المباراة الثانية.



وجمع كل منتخب في المجموعة 4 نقاط، لكن رومانيا صعدت بفضل المواجهات المباشرة، وتأهلت معها بلجيكا وصيفة، وصعدت سلوفاكيا ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، وأخيرًا ودعت أوكرانيا المنافسات التي حلت رابعة، لتصبح أول منتخب في تاريخ المسابقة يودع الدور الأول بـ4 نقاط.



في ثمن النهائي، تلعب بلجيكا أمام فرنسا، في حين لم تتضح بعد معالم هوية خصمي رومانيا وسلوفاكيا.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- رومانيا 4 نقاط (فارق أهداف 1)

2- بلجيكا 4 نقاط (فارق أهداف 1)

3- سلوفاكيا 4 نقاط (فارق أهداف 0)

4- أوكرانيا 4 نقاط (فارق أهداف (-2)