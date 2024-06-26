ملتقى ومعرض القصيم العقاري

البلاد – عنيزة

تنظم الغرفة التجارية بعنيزة بالتعاون مع محافظة عنيزة وبلدية عنيزة وغرفة القصيم وغرفة الرس ” ملتقى القصيم العقاري”، خلال الفترة من 3 – 5 يوليو القادم، بمشاكة 16 متحدثاً متخصصاً في الجلسات وورش العمل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد بن محمد الصيخان أن الملتقى يحظى بمشاركة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، والشركة الوطنية للإسكان، وصندوق التنمية العقاري، وهيئة العقار، ومركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وبيّن أن برنامج الملتقى يتضمن جلسات حوارية وورش عمل وعروض تقديمية، يقدم من خلالها قادة ورواد القطاع رؤى قيمة حول اتجاهات سوق العقارات وأحدث الحلول في مجال التطوير العقاري، مفيداً أن الملتقى سيتيح فرصة للتواصل والتعارف بين المهتمين والمطورين بقطاع العقارات، مما يعزز التعاون والشراكات الإستراتيجية في هذا المجال الحيوي الذي يسهم في التنمية الاقتصادية للمملكة، وسيقام معرض مصاحب يضم 40 جناحاً للقطاعين الحكومي والخاص و 12 جناحاً للرعاة الرئيسيين والمشاركين.