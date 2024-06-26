كفاءتها أعلى وصديقة للبيئة.. 80 شاحنة كهربائية لميناء الدمام

البلاد – الدمام

في إطار تحقيق “الموانئ الذكية” والصديقة للبيئة ، أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن توقيع عقد بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة “ساني” الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة؛ لتزويد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بـ 80 شاحنة كهربائية، ليصبح أكبر ميناء بالشرق الأوسط يمتلك هذا العدد من الشاحنات الكهربائية، وذلك ضمن عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ البالغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال.

و قال رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري إن توقيع هذا العقد يسهم في تطوير وتحديث ميناء الملك عبد العزيز بالدمام ليكون مركزاً لوجستياً مرناً، ومستداماً، وجعله نموذجًا رائدًا للتميز التشغيلي، والكفاءة اللوجستية، باعتبارها مشغل محطتي الحاويات بالميناء. كما تعكس هذه الشراكات الدور المحوري للميناء في دعم الحركة التجارية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتتميز الشاحنات الكهربائية بكفاءة أعلى في استخدام الطاقة، إضافة إلى توفير الكثير من تكاليف التشغيل والصيانة، وهي أكثر استدامة على المدى الطويل، حيث تساهم في نظافة الهواء، ومكافحة تغير المناخ، بما يتسق مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة السعودية الخضراء، ضمن رؤية 2030.