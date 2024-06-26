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شباب جازان يتعرفون على فن “الزيفة”

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1445 هـ      26 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جازان

نظم نادي جازان الأدبي ونادي ” لحاف ” -أحد أندية منصة هاوي-، الليلة الماضية ، ورشة عمل متخصصة بعنوان ” فن الزيفة التراثي ” ، وذلك بمقر النادي الأدبي ، ضمن التعاون بين الناديين لتنفيذ سلسلة من ورش العمل التدريبية للحفاظ على الموروثات الشعبية الأصيلة وتعليمها لشباب المنطقة وتدريبهم لأدائها .

وقدم المتخصصان في الفن الشعبي محمد هزاع وعبدالرحمن محرق تعريفًا بفن “الزيفة” كأحد الموروثات الأصيلة بالمنطقة ، بل واحدًا من أركان الفن الشعبي التراثي بجازان ، حيث يجمع هذا الفن بين الكلمة واللحن والأداء الحركي ، ويكاد يكون حاضرًا في جُلّ مناسبات الأفراح بالمنطقة منذ القدم .

وتبرز ” الزيفة ” كرقصة جماعية من صفين ، حيث يتبارى فيها الشعراء ، فيتجه أحدهم إلى صفه يُلقّنه بيتين من الشعر وصفًا أو غزلًا ، فيما يقوم الشاعر الآخر ويُلقّن صفه ببيتين آخرين من الشعر ردًا ويكون ذلك جناسًا ، وهكذا كلما أبدع شاعر رد عليه الآخر حتى يعجز أحدهما عن الرد ، طيلة رقصة الزيفة التي تبدأ عادة بعد العشاء وتنتهي قبيل الفجر .

كما قدم المتخصص في الرقصات الشعبية غازي حكمي تدريبات عملية للشباب المشاركين ، لتعليمهم إيقاع الرقصة التي تُؤدى أداءً جماعيًا متحركًا.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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