سحب قرعة بطولات الاتحاد السعودي لكرة اليد للموسم الجديد

البلاد- جدة
أجريت أمس الثلاثاء، قرعة بطولات الاتحاد السعودي لكرة اليد للموسم الرياضي 2024-2025، وأسفرت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي عن مواجهتين مرتقبتين؛ تجمع الأولى بين الهدى ومضر، وفي الثانية يلتقي الصفا مع الخليج، وتقام المباراتان يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024م ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 7 سبتمبر.
وجنبت قرعة بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد، فريقي الخليج والهدى المشاركة في دور الـ16؛ كونهما في التصنيف الأول، بينما يلتقي في هذا الدور العدالة مع النور، والزلفي مع المحيط، والقارة مع الصفا، والابتسام مع مضر، والوحدة مع الروضة، والترجي مع الأهلي.
وأسفرت قرعة الدوري الممتاز للشباب عن توزيع الفرق الـ14 المشاركين على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى أندية: النور ومضر والوحدة والمحيط والترجي والخويلدية والسلام، بينما تضم المجموعة الثانية أندية: الخليج والأهلي والهدى والصفا والابتسام والقارة والفتح، ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 26 أكتوبر 2024م.
ويشارك في الدوري الممتاز للناشئين 20 ناديًا، قُسموا على 4 مجموعات، تضم المجموعة الأولى أندية: الصفا والمحيط والعدالة والقادسية والفتح، وفي المجموعة الثانية أندية: الخليج والابتسام والأهلي والوحدة والخويلدية، وفي المجموعة الثالثة أندية: النور والحزم والترجي والهلال والسلام، والمجموعة الرابعة أندية: مضر والهدى والقارة والعمران وحراء، ومن المقرر أن تبدأ البطولة يوم 24 أكتوبر 2024م.
هذا، ومن المقرر أن ينطلق الدوري الممتاز للكبار يوم 13 سبتمبر 2024م، بمشاركة 14 ناديًا، وتُقام مبارياته بنظام دوري ذهابًا وإيابًا، ويحصل الأعلى نقاط على لقب بطل الدوري، ويهبط صاحبا المركزين الثالث عشر والرابع عشر إلى الدرجة الأولى.
وتقام بطولات النخبة لأندية الدوري الممتاز للكبار والشباب والناشئين، بمشاركة أصحاب المراكز الأربعة الأولى في نهاية الدوري، وتُقام المباريات بنظام دوري مجمع من دور واحد.
وتنطلق بطولة دوري الدرجة الأولى يوم 25 أكتوبر 2024م، بمشاركة 10 أندية، وتُلعب بنظام دوري ذهابًا وإيابًا، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدوري الممتاز، ويهبط صاحبا المركزين التاسع والعاشر إلى دوري المناطق.